Вирусологи назвали самый безопасный вид секса во время коронавируса

Медики предупредили, что любой сексуальный контакт во время пандемии коронавируса – потенциально опасен. Поэтому вирусологи предостерегают людей от случайных половых связей. По словам американских специалистов, самый предпочтительный сейчас вид секса для одиноких – это мастурбация. "Вы – свой самый безопасный сексуальный партнер", – отметили специалисты.
Как пишет "МК" со ссылкой на главу исследовательской лаборатории ReeLabs в Мумбаи Александра Кухарчука, вирус попадает в организм в основном через слизистые оболочки ротоглотки и носоглотки, иногда через слизистую оболочку глаз или евстахиевые трубы в ушах. Коварство инфекции в том, что носитель наиболее заразен в течение недели перед появлением первых симптомов.
Ранее инфекционист Георгий Викулов назвал людей, из-за которых Россия не может выйти на плато по заболеваемости COVID-19. По словам специалиста, это соотечественники, не соблюдающие требования властей и рекомендации врачей.
Комментарии
дистанционно по скайпу?
призыв к действиям Дзюбы?!
смотрите как нам ловко с помощью СМИ внушают, что на фиг противоположный пол. Сначала ЛГБТ, а теперь вообще самоудовлетворяйтесь. Даже Дзюбе заплатили, что бы пропиарил.
25.11.2020 13:14
- гость -
призыв к действиям Дзюбы?!
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К оправданию дзюбы ))
Дзюбе просто об этом первому сказали, вот он и начал
В интернете есть забавная картинка coronasutra с позами "любви". Там советуют только те, в которых 1,5 метра от лица партнера. Это ничего, что название картинки дал? Так, вроде, амик сайт 18+
так что получается Дзюба герой?! Как Гагарин первый? теперь всем можно в полет
главное держать дистанцию в полтора метра...
остальное всё можно...
Надо сначала отрастить полуторометровый
13:41- гость - "теперь всем можно в полет?"
Это по словам американских специалистов. Вы к ним прислушиваетесь? Хотя некоторые и без их советов обходятся, тот же Дзюба...
...отрастить полуторометровый - это ты только коснуться можешь.
а ещё и проникнуть нужно... больше получается нужно.
вот такие новости нужно публиковать! есть на чём разойтись комментаторам.
а то напишут "как будет выглядеть новогодний городок"... и чё там комментировать? скукота одна...
а тут Ого-го, го-го веселуха!?
Даёшь! больше хороших тем!