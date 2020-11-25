Вирусологи назвали самый безопасный вид секса во время коронавируса

Медики предупредили, что любой сексуальный контакт во время пандемии коронавируса – потенциально опасен. Поэтому вирусологи предостерегают людей от случайных половых связей. По словам американских специалистов, самый предпочтительный сейчас вид секса для одиноких – это мастурбация. "Вы – свой самый безопасный сексуальный партнер", – отметили специалисты.

Как пишет "МК" со ссылкой на главу исследовательской лаборатории ReeLabs в Мумбаи Александра Кухарчука, вирус попадает в организм в основном через слизистые оболочки ротоглотки и носоглотки, иногда через слизистую оболочку глаз или евстахиевые трубы в ушах. Коварство инфекции в том, что носитель наиболее заразен в течение недели перед появлением первых симптомов.

Ранее инфекционист Георгий Викулов назвал людей, из-за которых Россия не может выйти на плато по заболеваемости COVID-19. По словам специалиста, это соотечественники, не соблюдающие требования властей и рекомендации врачей.