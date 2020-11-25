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Жительница Алтайского края лишилась 118 тысяч рублей при попытке продать дом

, ИА "Амител"
Инцидент произошел в селе Топчиха
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

59-летняя жительница Топчихи опубликовала в интернете объявление о продаже дома и стала жертвой мошенников, пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как рассказали в полиции, сельчанке позвонил неизвестный и представился Иваном. Он сообщил, что готов приобрести недвижимость и предложил перечислить задаток в размере 200 тысяч рублей.

Пенсионерка согласилась и сообщила "покупателю" данные банковской карты, а также под диктовку выполнила несколько операций. В результате с ее счета списали 118 тысяч рублей.

Полицейские завели уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств".

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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