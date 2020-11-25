86-летного российского актера Александра Ширвиндта госпитализировали с коронавирусной пневмонией.

Как пишет Telegram-канал Mash, днем 23 ноября у него началась дыхательная недостаточность. Приехавшие на вызов врачи диагностировали вирусную пневмонию и забрали его в больницу. Состояние артиста осложняется возрастом и нахождением в группе риска.

Как сообщает Telegram-канал 112, коронавирус также обнаружили и у жены актера, Натальи Белоусовой, которую тоже положили в медучреждение.

Ранее amic.ru писал, 17 ноября скончался советский и российский театральный режиссер, народный артист России Роман Виктюк. Известно, что в конце октября Виктюк попал в больницу с коронавирусом.