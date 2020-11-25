Полицейские задержали женщин, вымогавших у Тарзана 2 млн рублей из-за интимного видео

Полиция задержала двух женщин, которые вымогали у Сергея Тарзана Глушко два миллиона рублей за нераспространение фотографий и видео интимного характера.
По информации РЕН ТВ, злоумышленницами оказались жительницы Краснодарского края 21 года и 49 лет. Старшую из них задержали в одном из ресторанов Москвы 23 ноября, где Тарзан и должен был передать необходимую сумму. Ее соучастницу поймали на следующий день.
Злоумышленниц допросили и отпустили под подписку о невыезде. Против них завели уголовное дело.
Ранее Глушко после скандалов в СМИ признался в том, что изменил Наташе Королевой. По этому поводу он записал большое видео.
Комментарии
жительницы Краснодарского края 21 года и 49 лет.
С какой из них изменял? А другая съемку вела.