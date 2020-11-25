Среда, 25 Ноябрь, 18:18

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,47
€ 89,89
-3°


2162503 +23675
Обь
0см +30

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2021Коронавирус на АлтаеПолезный город
Новости

Полицейские задержали женщин, вымогавших у Тарзана 2 млн рублей из-за интимного видео

, ИА "Амител"
В отношении злоумышленниц возбудили уголовное дело
Фото: mosaica.ru

Фото: mosaica.ru

Полиция задержала двух женщин, которые вымогали у Сергея Тарзана Глушко два миллиона рублей за нераспространение фотографий и видео интимного характера.

По информации РЕН ТВ, злоумышленницами оказались жительницы Краснодарского края 21 года и 49 лет. Старшую из них задержали в одном из ресторанов Москвы 23 ноября, где Тарзан и должен был передать необходимую сумму. Ее соучастницу поймали на следующий день.

Злоумышленниц допросили и отпустили под подписку о невыезде. Против них завели уголовное дело.

Ранее Глушко после скандалов в СМИ признался в том, что изменил Наташе Королевой. По этому поводу он записал большое видео.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

25.11.2020 17:54
- гость -

жительницы Краснодарского края 21 года и 49 лет.

С какой из них изменял? А другая съемку вела.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
18:07
Доктор Мясников рассказал о новом методе подсчета зараженных коронавирусом 0
17:53
"Ъ": семья Ракшиных купит 100-летнее торгово-офисное здание в Санкт-Петербурге 2
17:40
Именем алтайского летчика назвали стоянку самолетов на сирийской базе ВКС 1
17:29
Марш против капитализма пройдет в Барнауле 1
17:14
Пьяный бийчанин угнал автомобиль, чтобы съездить к жене 0
17:02
Узнай, кто звонит. Билайн запускает новую услугу определения номера 1
16:51
Полицейские задержали женщин, вымогавших у Тарзана 2 млн рублей из-за интимного видео 1
16:39
Очередное землетрясение зарегистрировали на Алтае 0
16:28
Еще одну партию бесплатных лекарств для ковидных больных доставили в Алтайский край 5
16:15
В России предложили запретить продажу алкоголя 1 и 2 января 13
16:03
Стало известно, какие барнаульские авиарейсы будут субсидировать в 2021 году 3
15:52
Инфекционист оценил степень защиты человека после прививки от коронавируса 1
15:39
В бою уничтожил 7 танков из 30. История солдата, который трижды обманул смерть 2
15:25
Отопление подешевеет в Барнауле 13
15:13
Браконьера с тушей косули четыре часа выслеживали в Алтайском крае 4
15:01
В России впервые с начала пандемии из-за ковида умерли более 500 человек за сутки 9
14:49
Россияне поставили рекорд по досрочно закрытым ипотечным кредитам 0
14:33
Двух барнаульцев осудили за попытку ограбления матери и дочери в Горном Алтае 0
14:19
Барнаульских любителей зимней рыбалки не останавливает тонкий лед 0
14:06
Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 25 тысяч 6
14:01
В поле дом. В пригороде Барнаула готовят огромный участок под новый коттеджный поселок 13
13:51
Барнаульцы ужаснулись осыпающимся стенам городской больницы 15
13:37
Актера Александра Ширвиндта госпитализировали с коронавирусной пневмонией 0
13:25
Власти рассказали, как будет выглядеть новогодний городок на барнаульском Арбате 1
13:10
Вирусологи назвали самый безопасный вид секса во время коронавируса 13
13:03
"Ростелеком" установил на трассах Алтая два комплекса весогабаритного контроля 1
12:54
Два детских сада Барнаула для слабовидящих детей остались без спецпомощи 4
12:42
91 новый случай COVID-19 выявили в Горном Алтае 0
12:30
Жительница Барнаула стала жертвой лжецелителя, который обещал консультацию по фото 10
12:16
Много льда и света. Как будет выглядеть новогодний городок Барнаула в 2020 году 2
12:03
Барнаульских школьников кормили просрочкой 29
11:50
Малый бизнес в Алтайском крае получит налоговые послабления в 2021 году 10
11:38
Врач объяснила, почему опасно работать за ноутбуком лежа 2
11:27
16-летнего мотоциклиста, который сбил человека санками, задержали в Барнауле 4
11:15
Когда и как в Алтайском крае начнут выдавать бесплатные лекарства для больных COVID 15
11:02
Лыжные базы, катки и хоккейные коробки готовят к зимнему сезону в Барнауле 1
10:52
Участницы конкурса "Миссис Барнаул" провели фотосессию в антиковидных масках 22
10:40
Владимир Жириновский предсказал ликвидацию Пенсионного фонда РФ 22
10:28
Россиянам рассказали, какие фрукты выбрать для новогоднего стола 1
10:16
"Динамо-Алтай" вновь проиграло "Челнам" 5
10:04
Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" и "Мажора" 0
09:55
Лжебанкир похитил у жительницы Алтайского края 120 тысяч рублей 2
09:44
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за неделю 0
09:33
В МВД решили изменить перечень грубых ошибок при сдаче на права 5
09:14
Работающих на удаленке россиян стало в 110 раз больше 3
09:01
Инфекционист назвал людей, которые мешают выходу на плато по коронавирусу 25
08:45
Алтайский художник изобразил Человека-паука из Сибири 2
08:29
Известная алтайская актриса пожаловалась на трактор на крыше четырехэтажки. Видео 42
08:16
В Алтайском крае планируют ввести новые ковидные ограничения 42
08:02
Родители барнаульских школьников возмутились 20-минутными переменами 24
07:48
Когда откроются елочные базары в Барнауле и сколько будут стоить елки на Новый год 9
07:33
Гребной канал: сделано с любовью. Как в Барнауле готовятся к Кубку мира 2021 года 12
07:17
Барнаулец сломал основание черепа и позвоночник в результате необычного ДТП 7
07:01
Алтайский край вошел в число лидеров по высадке деревьев 2
06:49
Алтайский оперштаб разоблачил фейк об отмене масочного режима 7
06:32
Великий вождь Острова Свободы. Лучшие фотографии Фиделя Кастро 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.