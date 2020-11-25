Доктор Мясников рассказал о новом методе подсчета зараженных коронавирусом

Врач и телеведущий Александр Мясников пожаловался на то, что при чтении статистики по числу заболевших коронавирусом "легко получить ложную информацию" и предложил новый способ подсчета. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам медика, на самом деле нужно публиковать "как минимум процент положительных тестов из их общего количества".

Также он подчеркнул, что статистические данные, согласно которым число заразившихся в России превысило два миллиона, воспринимаются так, будто бы все эти люди болеют одновременно, хотя большинство из них ковид уже давно "скинули".

Ранее Мясников заявил о невозможности победить коронавирус коллективным иммунитетом.

За последние сутки в России зарегистрировали 23 675 случаев COVID-19. Всего в стране заболели свыше 2,1 млн человек, 37 тысяч пациентов скончались.