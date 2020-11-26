До -12 и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 26 ноября

В четверг, 26 ноября, в Алтайском крае установится прохладная погода с утренней изморозью и туманом, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По данным метеорологов, днем температура воздуха составит от -7 до -12 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Скорость восточного ветра составит от 2 до 7 метров в секунду, без порывов.

В Барнауле также будет прохладно – от -9 до -11 градусов. Как и в целом по региону, преимущественно без осадков, гололедица. Скорость ветра не превысит 7 метров в секунду.