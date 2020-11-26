Ученые из Института биологии старения имени Макса Планка пришли к выводу, что мутированный белок сестрин способен увеличить продолжительность жизни. Специалисты провели исследование на плодовых мухах, увеличив количество сестрина в их стволовых клетках.

"Мы смогли показать, что белок сестрин связывает определенные аминокислоты. Когда мы подавляли это связывание, мухи жили дольше", – рассказала один из авторов работы, Линда Патридж.

В результате мутированный сестрин, который был неспособен связывать аминокислоты, затормаживал старение мух на 10%. Специалисты отметили, что аналогичный эффект этот белок может оказывать и на человека, но для подтверждения этого нужны дальнейшие исследования, пишет РИА Новости.

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