В Роспотребнадзоре назвали самые частые симптомы COVID-19 у детей

Наиболее частыми симптомами COVID-19 у детей являются повышенная температура и кашель, рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Как пишет РИА Новости, специалист отметил, что у двух процентов несовершеннолетних пациентов с коронавирусом также встречаются проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Как ранее сообщил amic.ru, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, что ни одна вакцина не защитит человека от заражения вирусной инфекцией на 100%. По словам эксперта, вакцинацию делают для того, чтобы в случае заражения "уже стояли войска иммунитета, готовые к обороне, а не формировались из резервов в течение 5-7 дней, пока инфекция размножается".