Горнолыжный комплекс с курортным отелем продают в Алтайском крае

Фото: avito.ru

Крупный горнолыжный комплекс с курортным отелем выставили на продажу в Алтайском крае. Туристический объект расположен в поселке Даниловка (в 7 км от центра Белокурихи).

Как следует из объявления на сайте Avito, комплекс расположен в живописной местности по берегам горной речки у входа в горное ущелье. Асфальтовая дорога подходит к самому объекту. Площадь участка 16,5 га. С трех сторон он окружен горами, покрытыми смешанным лесом.

На территории находится четыре корпуса курортного отеля, соединенных теплыми переходами, общей площадью 3125 кв.м. Отель рассчитан на 80 мест, оборудованных для проживания и отдыха.

В нем имеется спа-центр, кафе на 50 мест, фитобар, конференц-зал, открытый бассейн и спортплощадки. Рядом есть спальный корпус на 100 мест, не введенный в эксплуатацию. Отдельное здание предназначено для проживания персонала. Есть конеферма, гаражи для спецтехники, две парковки на 60 мест. Отопление от собственной котельной на твердом топливе, центральный водопровод и электроснабжение, канализация локальная.

Горнолыжный комплекс находится в непосредственной близости от отеля. В его состав входит: сервис-центр площадью 330 кв.м с мини-отелем на 12 мест, бар/кафе на 24 места, небольшой конференц-зал, пункт проката горнолыжного инвентаря и инструкторская комната, медпункт. Рядом с кафе находится большая беседка с зоной барбекю.



Имеются канатно-бугельный подъемник, две горнолыжные трассы длиной 1 км и 1,2 км, шириной до 120 метров и перепадом высот 200 метров. Для любителей фрирайда есть зона лесного катания.



