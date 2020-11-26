Житель Алтайского края "инвестировал" в мошенников 1,5 млн рублей

Житель города Ярового потерял почти 1,5 миллиона рублей, вложившись в компанию, которая обещала прибыль от биржевых игр на рынке криптовалюты.

Как пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, 38-летний мужчина нашел организацию через интернет. Получив деньги от небольшого вложения, горожанин решил "пустить в дело" сразу миллион рублей.

Поскольку у вкладчика не хватало средств, он оформил кредит в банке на сумму 435 тысяч рублей и после этого перевел все деньги на счет площадки. Однако после перевода аккаунт мужчины сразу же заблокировали, после чего он обратился в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту "Мошенничество" и устанавливают личности владельцев площадки.