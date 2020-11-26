Житель Алтайского края "инвестировал" в мошенников 1,5 млн рублей

Житель города Ярового потерял почти 1,5 миллиона рублей, вложившись в компанию, которая обещала прибыль от биржевых игр на рынке криптовалюты.
Как пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, 38-летний мужчина нашел организацию через интернет. Получив деньги от небольшого вложения, горожанин решил "пустить в дело" сразу миллион рублей.
Поскольку у вкладчика не хватало средств, он оформил кредит в банке на сумму 435 тысяч рублей и после этого перевел все деньги на счет площадки. Однако после перевода аккаунт мужчины сразу же заблокировали, после чего он обратился в полицию.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту "Мошенничество" и устанавливают личности владельцев площадки.
Комментарии
жадность ...
Граждане, не играйте в эти игры с иностранными брокерами. Они не брокеры вовсе, а жулики. И их местные агенты - тоже
Это сладкое слово ХАЛЯВА! А денежки любят пот! Работай не покладая сил и тебе воздастся! А как пришли так и ушли. А за кредит то придется повкалывать. Так-то.