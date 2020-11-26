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Пьяный житель Алтайского края угнал ЗИЛ и въехал в сарай

, ИА "Амител"
Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы
Фото: tarantas.news

Фото: tarantas.news

Полицейские Заринска задержали пьяного 43-летнего мужчину, который решил угнать ЗИЛ-130, чтобы добраться до дома.

Как пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне мужчина отмечал праздник и, выпив, решил добраться до дома на чужой машине. На территории одного из дворов он заметил припаркованный грузовик. Двери оказались открытыми, ключи находились в замке зажигания.

Однако алкоголь сыграл с горожанином злую шутку: мужчина не справился с управлением и въехал в сарай. Собственники строения вызвали полицейских, которые задержали нарушителя. Выяснилось, что мужчину ранее уже лишили водительского удостоверения.

В отношении злоумышленника полиция возбудила уголовное дело по факту угона. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

26.11.2020 11:19
- гость -

Сарай не там построили.

26.11.2020 12:35
гiсть

Зил праворулька

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