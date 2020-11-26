Нелегальных торговцев рыбой и мясом нашли в Барнауле

Администрация Центрального района Барнаула совместно с комитетом по развитию предпринимательства, сотрудниками Россельхознадзора и дружинниками провели рейд по выявлению фактов несанкционированной торговли мясом и рыбой.

Как пишет пресс-центр мэрии, в ходе проверки в поселке Южном специалисты выявили три факта продажи рыбы и мясных изделий без необходимых ветеринарных сертификатов. В отношении нарушителей составили административные протоколы.

Как ранее сообщил amic.ru, сотрудники Роспотребнадзора вместе с представителями ОНФ и дружинниками провели очередной рейд по соблюдению требований по профилактике коронавируса на барнаульском сельскохозяйственном рынке по адресу улица Северо-Западная, 6.