Нелегальных торговцев рыбой и мясом нашли в Барнауле

Администрация Центрального района Барнаула совместно с комитетом по развитию предпринимательства, сотрудниками Россельхознадзора и дружинниками провели рейд по выявлению фактов несанкционированной торговли мясом и рыбой.
Как пишет пресс-центр мэрии, в ходе проверки в поселке Южном специалисты выявили три факта продажи рыбы и мясных изделий без необходимых ветеринарных сертификатов. В отношении нарушителей составили административные протоколы.
Как ранее сообщил amic.ru, сотрудники Роспотребнадзора вместе с представителями ОНФ и дружинниками провели очередной рейд по соблюдению требований по профилактике коронавируса на барнаульском сельскохозяйственном рынке по адресу улица Северо-Западная, 6.
Комментарии
Вот это открытие, да на Соце и на Пионеров и на Попова это ежедневно из года в год
У них цены приемлемые в отличие от ваших рынков! Мясо на рынке лучше не покупать - там костей больше!
Угу, и что из того что нет сертификатов? Несколько раз покупали у таких торговцев и всегда рыба хорошая. А вот в магазине уже несколько раз покупали - размораживаешь и она разваливается в кашу! Но зато есть сертификат!
26.11.2020 11:28
- гость -
За то без паразитов и инфекций
Сертификат в нашей стране.
В наше время, при развитой коррупции все эти сертификаты простые бумажки которые покупаются за деньги.
кто-то на лапу хочет поиметь, раз проверка пошла. После проверки будет то же самое. Главное проверьте магазины, где торгуют тухлятиной с сертификатами
Ужас. Поди ещё без масок?
Карасей свежих продает. Какие там нужны сертификаты?
На Спартака постоянно стоят такие же торговцы
26.11.2020 11:38
Я
За то без паразитов и инфекций
Горбуша из Марии-ра была с гельминтами. Внутри мяса на ребрах шарики по 2-3 мм, внутри которых в спиральку свернуты черви около 1.5-2 см длиной.
Зато с сертификатами наверняка, ага
Кашмарят обычных деревенских мужиков. Я бы к этого проверяющего спросил почем шапка нынче стоит и дубленка у него?
26.11.2020 11:58
- гость -
Горбуша из Марии-ра была с гельминтами.
Фото сделал тогда. Много таких было в рыбе. Дело было весной.
Кто силен в биологии, что за животинка?
P.S. Приятного аппетита
26.11.2020 11:18
гость
Насчёт рыбы не скажу, а вот мясо у торговцев на Южном дороже, чем на городских рынках. При этом ни каких налогов. Понятно, что слово "налоги" для школоты и других сетевых дерьмомётов ругательное. Их бесплатно учить, лечить и охранять государство должно за деньги, взятые из воздуха.
26.11.2020 12:32
- гость -
Уважаемый не дерьмомет, а почему не упомянули про шикарные зарплаты чиновников и депутатов, содержание автопарка для них, а так же их пенсии. Разворовывание денег из бюджета и трату денег в личных целях... Или про это надо молчать?
Какие там налоги, умник, он потом эти деньги в отличии от некоторых не на турецких курортах потратит, а молоко и хлеб купить в Марии-РА и бензин у газпрома.
26.11.2020 11:38
Я
26.11.2020 11:28
- гость -
За то без паразитов и инфекций
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В рыбе из магазина несколько раз попадались гельминты, свёрнутые в спиральку. Это анизакиды.
26.11.2020 12:09
- гость -
Анизакиды. У человека при плохой обработке рыбы могут вызывать заболевания ЖКТ.
Вообще, паразиты встречаются почти в каждом экземпляре морской рыбы. Нет паразитов только у мальков.