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Ученые нашли древние рудники в Горном Алтае

, ИА "Амител"
Открытие помогли сделать снимки из космоса
Фото: tsu.ru

Фото: tsu.ru

Сотрудники междисциплинарной археологической лаборатории "Артефакт" при анализе космоснимков Кош-Агачского района Республики Алтай увидели странные объекты, похожие на шахты.

Как сообщает пресс-служба Томского государственного университета, отправившись туда, ученые обнаружили крупнейшие в Сибири древние железные рудники.

"В древней истории Горного Алтая одним из интереснейших феноменов является чрезвычайно развитая металлургия железа в середине I тыс. н.э. Размеры железоплавильных печей, сохранившихся с древних времен, не имеют аналогов в Евразии, – рассказала заведующая кафедрой антропологии и этнологии ФИПН ТГУ, сотрудник лаборатории Ольга Зайцева. – Так, в одной печи производилось столько железа, что его хватило бы для изготовления более 10000 наконечников стрел. Такие технологии могли существовать на Алтае только в случае успешного освоения местных железных руд".

В рамках проекта, поддержанного Российским научным фондом (РНФ), сотрудники лаборатории сосредоточились на поиске рудников – тех мест, где в древности бралась руда для выплавки железа. При этом ученые столкнулись с проблемой: как именно искать. Подобные места могут находиться в высокогорных и труднодоступных районах на высоте более двух километров. На помощь исследователям пришла космическая археология.

Для поиска рудников команда археологов просканировала сотни космоснимков Кош-Агачского района, где сосредоточено большинство железоплавильных печей. На некоторых кадрах внимание археологов привлекли странные объекты, которые могли быть ямами-шахтами, где древние плавильщики брали руду. Чтобы проверить эту гипотезу, археологи выехали на место и обнаружили более тысячи древних выработок.

"Благодаря космической археологии мы, по сути, не выходя из лаборатории, нашли крупнейшие в Сибири древние железные рудники, – уточнил руководитель лаборатории Евгений Водясов. – Масштабы этих выработок поражают. Здесь в древности была добыта не одна тысяча тонн руды. А это значит, что нам еще предстоит найти и исследовать огромное множество железоплавильных печей, в которых эта руда переплавлялась".

На всех рудниках провели аэрофотосъемку, создали 3D-модели рельефа и отобрали образцы руды и шлаков для геохимических исследований. Анализ проб поможет археологам точно определить, в какое время разрабатывались эти месторождения.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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