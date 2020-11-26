Советская и российская актриса Светлана Светличная попала в больницу с инсультом. Об этом сообщает ряд СМИ, в том числе Пятый канал и РЕН ТВ.

По предварительным данным, Светличная почувствовала сильную головную боль, после чего вызвала скорую. Других подробностей о состоянии актрисы нет.

Светлана Светличная родилась в 1940 году в городе Ленинакане Армянской ССР. В 1963 году окончила ВГИК. При этом дебют Светличной в кино состоялся еще во время учебы: в 1959 году она снялась в картине "Колыбельная" Михаила Калика.

Особую популярность Светличная получила благодаря роли в комедии "Бриллиантовая рука" Леонида Гайдая. В 1974 году ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР за заслуги в области советского киноискусства.