"Черная пятница" каждый день. В гипермаркете "Формула М2" снизили цены на все товары

Многие магазины уже объявили о старте "Черной пятницы", несмотря на то, что официально акция в России начнется в ночь на 29 ноября. При этом некоторые предприниматели не поддерживают такой формат распродаж. Например, шведская компания Ikea отказалась от проведения акции с целью уберечь покупателей от ненужных трат. Вслед за ней в Барнауле отменил "Черную пятницу" гипермаркет строительных материалов "Формула М2".

"Зачастую данная акция приводит к необоснованным тратам, покупке ненужных вещей. К выбору товаров во время этой акции нужно подходить очень взвешенно. Иначе получается, что деньги импульсивно потрачены, а пользы и удовольствия от покупок нет", – объясняют представители "Формулы М2"

При этом в гипермаркете отмечают, что "Формула М2" и так снизила цены на товары, поэтому вы можете выгодно купить то, что вам нужно, не дожидаясь ночной распродажи.

"Формула М2" работает на рынке строительных и отделочных материалов с 1998 года. Компания занимает лидирующие позиции как в оптовом, так и розничном направлениях торговли в нескольких городах Сибири: Барнаул, Новосибирск, Бийск.

Гипермаркет строительных товаров "Формула М2"

Адреса в Барнауле:

Павловский тракт, 49/3

пр. Космонавтов, 6 (опт)

пр. Космонавтов, 6г