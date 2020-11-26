Жерар Депардье ликвидировал бизнес в Новосибирске

В Новосибирске прекратили существование три компании, принадлежавшие известному французскому артисту с российским паспортом Жерару Депардье. Об этом сообщает Mash.

Закрылись "Вкус Франсе", "Кинокомпания Бабушка" и "Мосман ЛО". Первая из них была призвана кормить сибиряков французской едой, две других – организовать съемки фильмов с Депардье в главной роли.

Ограничения, связанные с коронавирусом, поменяли планы актера на бизнес в Новосибирске. Теперь его со столицей Сибири связывает лишь прописка.

Как ранее писал amic.ru, известный актер Жерар Депардье получил российский паспорт в 2013 году, сохранив при этом французское гражданство. В том же году актер зарегистрировался в Саранске. На такую меру он пошел, когда во Франции ввели повышенный налог на доходы состоятельных граждан.

В Новосибирске Депардье прописался в декабре 2018 года, объяснив это "более выгодным географическим положением". Актер планировал запустить в сибирской столице бизнес, связанный с производством и поставкой продуктов.