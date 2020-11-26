Британский медик Майкл Мосли открыл нетипичный метод снижения уровня сахара в крови. По словам врача, это утренняя медитация.

Мосли отметил, что высокое содержание сахара в крови может привести к нарушению работы органов зрения, почек, нервной системы и кровеносных сосудов. Стабилизировать уровень глюкозы поможет правильное питание. Однако это еще не все. Врач посоветовал диабетикам каждое утро уделять время медитации. Он подчеркнул, что это поможет прийти к правильному образу жизни и сократит количество стрессов, пишет "Профиль".

Ранее ученые назвали идеальный для диабетиков способ похудения. По словам специалистов, переход на жидкую пищу помогает людям с повышенным уровнем сахара сбросить примерно 2,4 килограмма лишнего веса по сравнению с обычной низкокалорийной диетой.