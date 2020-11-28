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Врачи рассказали, чем опасно ожирение при COVID-19 и как бороться с лишним весом

, ИА "Амител"
Специалисты считают, что из-за пандемии в Алтайском крае станет больше людей с ожирением
Фото: www.pexels.com

Фото: www.pexels.com

Пациенты с лишним весом сложнее переносят коронавирусную инфекцию. У них втрое повышается риск тяжелых состояний при COVID-19 и риск смертности. Об этом во время пресс-конференции рассказала Оксана Заплавнова, главный внештатный эндокринолог региона. Алтайский край входит в топ-10 регионов России, жители которых чаще всего страдают от ожирения. И, как говорят специалисты, в этой статистике учтены далеко не все обладатели лишних килограммов. Чем опасен коронавирус для пациентов с ожирением и почему жители края набирают вес, читайте в нашем материале.

Реальность хуже статистики

Ожирением в Алтайском крае страдают 5,4% от всего населения региона, рассказывает Оксана Заплавнова. В то время как по России этот показатель в среднем составляет 1,3%.

Такая разница, с одной стороны, объясняется хорошей выявляемостью пациентов, объясняет эндокринолог: "Статистика формируется из шифров, которые фиксирует лечебное учреждение, исходя из диагнозов пациентов. Если внесен шифр "ожирение", он отражается в статистических данных".

По ее словам, наш регион занимает одно из первых мест по распространенности сахарного диабета второго типа. А примерно у 90% пациентов с таким диагнозом есть и ожирение. Соответственно, они попадают в статистику. 

В то же время врач отмечает, что реальные цифры гораздо выше. "По крайней мере по ощущениям, 30% взрослого населения, которые приходят на прием к нам в поликлиники, страдают ожирением", – говорит эндокринолог.

Как убивает лишний вес

Если бы ожирение было просто косметической проблемой, то из-за него переживали бы только те, кто стремится к идеалам красоты. Но лишний вес, как правило, приводит к другим, серьезным проблемам, таким как сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, нарушение репродуктивной функции, провоцирует развитие атеросклероза, нарушение сердечного ритма, ухудшение кровоснабжения жизненно важных органов: сердца, головного мозга, почек, – напоминает Анна Ефремушкина, главный внештатный кардиолог краевого Минздрава.

Люди с ожирением тяжелее переносят и коронавирусную инфекцию. "Последние данные по COVID-19, недавно опубликованные в иностранном журнале, показали, что у людей с ожирением даже без артериальной гипертензии и сахарного диабета втрое повышается риск тяжелых состояний при COVID-19, риск смертности и риск госпитализации", – рассказывает Заплавнова.

Специалисты объясняют, что лишний вес и жир не дает активно работать главной дыхательной мышце – диафрагме. При коронавирусе же проблемы с дыханием усугубляются. 

"Если вдруг начинается осложнение и пациента нужно подключить к аппарату ИВЛ, а у него присутствует ожирение, его очень сложно интубировать, требуется высокое мастерство врача", – объясняет Ефремушкина.

Ранее врач-пульмонолог Сергей Пурясев в беседе с РБК говорил, что COVID-19 у людей с лишним весом протекает сложнее из-за проблем с сосудистой системой. У них увеличивается одышка, возникают тромбы сосудов и начинается гипоксия.

Из-за пандемии толстых будет больше

Специалисты напоминают, что главными причинами лишнего веса являются неправильное питание и сниженная двигательная активность. Причем пандемия проблему только усугубила. "В период пандемии люди длительное время были на самоизоляции и очень мало двигались", – говорит Заплавнова.

У 98% пациентов причиной лишнего веса стало переедание. А первопричиной – стресс. "Если спросить, почему человек переедает, чаще всего оказывается, что он перенес серьезный стресс", – рассказывает врач-психотерапевт Елена Пестова, заведующая психотерапевтическим отделением Алтайской краевой клинической психиатрической больницы им. Ю. К. Эрдамана.

Во время пандемии очень многие потеряли своих близких, говорит врач. А кто-то переживал из-за того, что нет возможности встретиться с бабушками и дедушками. Власти запретили массовые мероприятия, где раньше можно было сбросить стрессовую нагрузку. И люди начали "заедать" свои переживания, объясняет Пестова.

Поэтому врачи считают, что за период пандемии людей с ожирением стало очевидно больше. Хотя статистика может показать и обратный результат: ведь плановая помощь была закрыта почти весь год, поэтому медики не могли отмечать пациентов с лишним весом.

Как сбросить вес?

В первую очередь нужно, чтобы человек сам захотел бороться с ожирением и начал что-то для этого делать. "Мотивация – это самое главное, что поможет человеку в борьбе с лишним весом", – говорит Оксана Заплавнова.

Но увлекаться экстремальными диетами не стоит. Избавляться от лишних килограммов лучше под наблюдением врачей. Особенно если "лишних" очень много. "Если у человека небольшой избыток массы тела, то он вполне может худеть самостоятельно. А вот если пациент весит 150 кг, имеет много сопутствующих заболеваний, то тут без помощи специалиста, конечно, не обойтись", – объясняет Заплавнова. Победить в этой борьбе вам помогут психолог, фитнес-тренер и диетолог.

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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