Символично и приятно. 12 оригинальных подарков учителям к Новому году

Новый год – это повод порадовать учителей приятным подарком. Особенно если это красивый букет цветов. Тем более что сейчас, в период пандемии, не нужно искать в цветочных салонах подходящую композицию. Доставку букетов можно оформить на сайте https://www.dostavka-tsvetov.com/ прямо учителю на дом, таким образом заботясь и о его здоровье. Но если вам цветов недостаточно, мы подготовили небольшую подборку подарков, которые точно удивят учителей.

Определитесь с бюджетом

По статистике в среднем букет стоит около 1 тысячи рублей. Чем красивее бутоны, сильнее и слаще пахнут, свежее выглядят (их стараются купить, по крайней мере, за день), тем дороже.

Если в классе 20-25 учеников, и родители каждого скинуться по 300 руб., то получится сумма 6000-7500 руб. Отсюда заказываем шикарный букет, остальное тратим на дополнительный презент.

Что можно подарить?

В принципе, если знать хобби учителя, то вопросов становится меньше. Допустим, педагог любит вязать или увлекается рыбалкой, можно подарить набор спиц и пряжи, во втором случае шляпу рыбака или набор приманок.

Вот список хороших альтернатив, что дарить вместе с цветами:

Мужской букет. Подходит тем, у кого классный руководитель – мужчина. Его оригинальность в том, что в него красиво пакуют колбасы, сыры и овощи. Беспроводная зарядка. Подарочная карта в магазин косметики или спортивный магазин (для учителя физкультуры будет кстати). Сладкий или фруктовый букет или корзина. Букет из чая или кофе. Или красиво упаковать банку кофе/чая. Книга – лучший друг. Подойдут по саморазвитию и творчеству. Альбом-книга с фотографиями класса. Подходит для тех, кто уже в средних и старших классах. За такое время могли накопиться фотографии с общих экскурсий, поездок и прочих совместных мероприятий. Оригинальная флеш-карта. Канцелярия с оригинальным декором. Цветок в горшке. И не просто любое растение, а которое будет красиво цвести. Горшок также стоит подобрать красивый. Зонт с прикольным или оригинальным принтом. Благотворительность. Договоритесь с учителем, какой организации он готов денежно помочь.

Вне зависимости, который подарок вы выберете, важно, чтобы это было от души. Ведь он показывает благодарность педагогам за их неоценимый труд.

ИП Климанова Виктория Анатольевна

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