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В алтайском онкоцентре установили два новых аппарата лучевой диагностики

, ИА "Амител"
Они увеличат скорость обследования пациентов и позволят оказывать помощь даже тяжелобольным
Фото: пресс-служба правительства Алтайского краяТо

Фото: пресс-служба правительства Алтайского краяТо

Два современных комплекса лучевой диагностики установили в алтайском краевом онкологическом центре "Надежда". Общая стоимость новых устройств – около 60 млн рублей.

Как пишет пресс-служба регионального правительства, новый рентгеновский аппарат и диагностический маммограф экспертного класса на порядок улучшат качество лучевой диагностики и помогут более точно подбирать тактику лечения для пациентов.

По словам завотделением рентген-диагностики краевого онкодиспансера Сергея Евдокимова, полученные на цифровых аппаратах снимки не засвечивается, а время обследования сокращается до 30 секунд на один снимок, что позволяет увеличить скорость приема пациентов.

Новое оборудование также дает возможность проводить обследование даже тяжелых больных, неспособных двигаться самостоятельно.

"Раньше мы были вынуждены отказывать таким пациентам в диагностике. Сейчас, например, чтобы провести рентгенографическое исследование больного при кишечной непроходимости, мы просто укладываем его на стол, и аппарат сам, вращаясь вокруг него, выставляет нужное положение тела", – пояснил Евдокимов.

Новое рентгенологическое оборудование поступило в краевой онкодиспансер по федеральной целевой программе "Борьба с онкологическими заболеваниями". Оно позволит сократить расходы на проведение обследований за счет отсутствия расходных материалов.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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