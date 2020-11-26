Пропавшего мужчину месяц ищут в Алтайском крае

60-летнего Сергея Панарина разыскивают в Бийске. В последний раз его видели больше месяца назад – 22 октября.

С тех пор о местонахождении мужчины ничего неизвестно. Об этом сообщает региональное отделение поискового отряда "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте".

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, русые короткие волосы, карие глаза. На момент исчезновения был одет в коричневую куртку, черную кофту, синюю рубашку в клетку, черные джинсы, галоши и бейсболку.

Волонтеры просят всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, звонить по номерам 8-800-700-54-52 или 02 (112).