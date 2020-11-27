Спрос на курьеров в Барнауле вырос в 4,5 раза

Спрос на курьеров в Барнауле значительно вырос осенью 2020 года. По сравнению с весной количество соответствующих вакансий увеличилось на 344%. По этому показателю столица Алтайского края уступила только Омску (+434%) и Красноярску (+378%).

В среднем по России спрос на курьеров за полгода подрос в три раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса "Авито Работа". А вот средняя зарплата, наоборот, снизилась на 16% – до 42 тысяч рублей.

Повышенный спрос на курьеров осенью аналитики объясняют опасениями населения по поводу локдауна из-за второй волны коронавируса.

Ранее amic.ru сообщал, что число работающих удаленно россиян выросло на 110%. Еще год назад на удаленке официально трудились лишь 30 тысяч человек, а на данный момент – порядка 3,7 млн.