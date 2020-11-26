Глава района на Алтае отказался от повышения зарплаты

Глава Шебалинского района Эрчим Сарбашев отказался от повышения зарплаты в связи с непростой социально-экономической обстановкой, сообщают "Новости Горного Алтая". Об этом Сарбашев заявил в ходе сессии районного совета депутатов.

"Год выдался крайне тяжелым не только для района, но и в целом для всей страны. В условиях пандемии и непростой социально-экономической обстановки считаю повышение заработной платы нецелесообразным", – заявил Сарбашев.

Стоит отметить, что заработная плата работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих ежегодно индексируется на уровень инфляции. В 2019 году официально он составил 3%.

Каким образом Сарбашев собирается оформить отказ от индексации, пока неизвестно. Его доход в 2019 году составил 1,5 млн рублей. Это следует из декларации, опубликованной на сайте районной администрации.

Как ранее писал amic.ru, Владимир Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ с 13% до 15% на доходы, которые превышают 5 млн рублей в год. Новый порядок взимания распространится на зарплаты, дивиденды по акциям, доходы от операций с ценными бумагами.