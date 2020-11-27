Почти плюс. Алтайский край 27 ноября ожидает теплая погода

Пасмурную и теплую погоду прогнозируют в Алтайском крае в пятницу, 27 ноября, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от -7°C до -12°C (в предгорных районах – до -2°C), ночью – от -9°C до -14°C (на востоке – до -20°C). Местами выпадут осадки в виде снега.

Сохранится слабый ветер, его скорость будет достигать 7 м/с. На дорогах гололедица.

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров будут показывать от -10°C до -12°C, в темное – от -16°C до -18°C. Преимущественно без осадков. Прогнозируется, что скорость ветра в краевой столице не превысит 7 м/с.