Врач назвала малоизвестные симптомы рака легких

Британский врач Клэр Моррисон перечислила неочевидные симптомы, которые могут свидетельствовать о раке легких.

В частности, опухоль верхней борозды легкого может вызывать боли в плече и руке, а также слабость этой конечности.

"Из-за разрушения нервной ткани эти опухоли легких могут вызывать синдром Горнера, проявляющийся в сужении зрачка, опущенном веке, запавшем глазном яблоке и снижении потоотделения на одной стороне лица", – цитирует медика РИА Новости.

Кроме того, об онкологическом заболевании могут сигнализировать болезненные узелки или расширение вен на плечах и шее.

Еще одним признаком служит стойкая охриплость голоса. Она возникает из повреждения гортанного нерва, вызванного опухолью.

Моррисон подчеркнула, что если опасные признаки проявляются дольше двух недель, нужно обязательно обратиться к врачу.

Ранее amic.ru писал, что беспричинное повышение температуры и не обусловленная нагрузками слабость могут оказаться первыми вестниками развития онкологического заболевания. Об этом рассказал главный онколог Минздрава Андрей Каприн.