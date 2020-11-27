В Кремле ответили на вопрос о сроках окончания пандемии коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, когда закончится пандемия, признал, что у Кремля сейчас нет четкого ответа.

"Нет, такого понимания нет, потому что нет понимания, как долго продлится эпидемия", – констатировал Песков.

По его словам, во многом это зависит от успехов в производстве вакцин и прививочной кампании против коронавирусной инфекции.

Российские власти прикладывают максимум усилий, чтобы это осуществить в кратчайшие сроки, заверил Песков.

Он уточнил, что экономические последствия пандемии ощущают на себе не только жители России. Все государства и правительства мира ищут решение этой проблемы, уверен пресс-секретарь президента.

Как ранее писал amic.ru, основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что новая пандемия неизбежна. По его словам, это может произойти через три года, но при хорошем раскладе "это случится лет через 20".