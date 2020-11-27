В Кремле ответили на вопрос о сроках окончания пандемии коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, когда закончится пандемия, признал, что у Кремля сейчас нет четкого ответа.
"Нет, такого понимания нет, потому что нет понимания, как долго продлится эпидемия", – констатировал Песков.
По его словам, во многом это зависит от успехов в производстве вакцин и прививочной кампании против коронавирусной инфекции.
Российские власти прикладывают максимум усилий, чтобы это осуществить в кратчайшие сроки, заверил Песков.
Он уточнил, что экономические последствия пандемии ощущают на себе не только жители России. Все государства и правительства мира ищут решение этой проблемы, уверен пресс-секретарь президента.
Как ранее писал amic.ru, основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что новая пандемия неизбежна. По его словам, это может произойти через три года, но при хорошем раскладе "это случится лет через 20".
Комментарии
))) причем это ответ на любой вопрос "усатому"
В октябре 2020 года в Москве по оперативным данным зарегистрировано 13 718 смертей (на 3 262 случая больше, чем в октябре 2019). Превышение смертности по отношению к средне октябрьской за последние три года составило 3 173 случая (10 479 в 2017, 10 701 в 2018, 10 456 в 2019).
COVID-​19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 3 573 случаях, что обосновывает всю избыточную смертность за октябрь.
Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет:
• 2,13%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной,
• 4,3%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.
А как у нас, есть данные?
27.11.2020 07:16
- гость -
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За январь-октябрь 2020 эти данные по всем регионам России будут опубликованы Росстатом через неделю-две. За январь-сентябрь можете хоть сейчас смотреть.
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко поделился анализом ситуации: с начала пандемии через его больницу прошло более 30 тысяч пациентов, госпитальная летальность составляет 8,5%.
Вождь уверен, что сейчас идет 1 волна, как они могут что-то прогнозировать в таком случае течение пандемии?!
"понимания нет, потому что нет понимания"
Это пурга или еще нет, что скажет его биг босс?