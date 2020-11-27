Американская поп-звезда Дженнифер Лопес сделала фанатам двойной подарок. Буквально в течение одного дня они услышали новую песню In The Morning и увидели кумира полностью обнаженным.

26 ноября 51-летняя певица и актриса опубликовала на своей странице в Instagram фото, где она абсолютно голая. В таком виде Дженнифер Лопес снялась для обложки новой песни.

Фотография в течение одного дня набрала больше 6,5 млн лайков и множество восторженных комментариев. Подписчиков восхитила превосходная форма поп-дивы.

Ранее amic.ru писал, как Лопес поддерживает идеальную фигуру за счет сбалансированного питания. В частности, утро она начинает со стакана воды с лимоном. За день певица выпивает не менее семи стаканов.