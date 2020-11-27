Заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин назвал действенный способ реабилитации после COVID-19. По его мнению, улучшить состояние поможет специальный массаж, который увеличивает содержание кислорода в крови.

Как рассказал врач в беседе с радио Sputnik, лечебный массаж при обструктивных болезнях используется уже тысячи лет и приносит хороший результат.

"Увеличивается, прежде всего, процентное содержание кислорода в крови, кровь начинает циркулировать более интенсивно после массажа и несет кислород, которым кровь обогащается в легких, по всему организму", – пояснил Кабычкин.

Эксперт добавил, что массаж нужно подбирать индивидуально, в зависимости от степени поражения легких и сочетать его с другими видами терапии. При этом делать массаж и физиопроцедуры нельзя без назначения врача.