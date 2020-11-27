МВД анонсировало изменения в экзаменах на водительские права

МВД России подготовило приказ с изменениями в сдаче теоретической части экзамена на водительские права. Теперь ее будут записывать на видеокамеры.

Действующий регламент устанавливает, что рабочие места экзаменаторов должны "обеспечивать осуществление визуального контроля за действиями кандидатов в водители". Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 апреля 2021 года.

Как пишет РИА Новости, замглавы ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин рассказал, что ГИБДД также рассматривает возможность использования для сдачи экзамена беспилотных авто с сенсорными педалями. Система будет закладывать маршрут, озвучивать его кандидату в водители и оценивать, а инспектор – лишь контролировать процесс.

Как ранее сообщил amic.ru, МВД предложило изменить регламент сдачи экзамена на водительские права. Ведомство планирует скорректировать категорию грубых ошибок – в нее добавят использование телефона и непристегнутый ремень.