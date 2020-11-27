Лишенный прав водитель врезался в полицейскую машину в Барнауле

Автомобиль ППС попал в аварию в Барнауле. ДТП произошло накануне вечером, 26 ноября, на пересечении улиц Петра Сухова и Смирнова.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, по предварительной версии, Toyota при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество полицейскому УАЗу. В результате аварии пострадавших нет.

По словам очевидцев, водитель был пьян. Сам автомобилист от медосвидетельствования отказался. Выяснилось, что ранее его уже лишили прав. Поэтому возбуждено уголовное дело из-за повторного управления автомобилем в состоянии опьянения.

Ранее amic.ru писал, что вечером 26 ноября в Барнауле трамвай переехал мужчину, который лежал на рельсах. Пострадавшего госпитализировали.