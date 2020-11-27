Лишенный прав водитель врезался в полицейскую машину в Барнауле

Автомобиль ППС попал в аварию в Барнауле. ДТП произошло накануне вечером, 26 ноября, на пересечении улиц Петра Сухова и Смирнова.
Как сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, по предварительной версии, Toyota при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество полицейскому УАЗу. В результате аварии пострадавших нет.
По словам очевидцев, водитель был пьян. Сам автомобилист от медосвидетельствования отказался. Выяснилось, что ранее его уже лишили прав. Поэтому возбуждено уголовное дело из-за повторного управления автомобилем в состоянии опьянения.
Ранее amic.ru писал, что вечером 26 ноября в Барнауле трамвай переехал мужчину, который лежал на рельсах. Пострадавшего госпитализировали.
Комментарии
Ого, значит у кого-то есть право врезаться в полицейскую машину. А за то его лишают?
Не побоялся мусаровоза
"В отношении нарушителя возбудили уголовное дело", ну и правильно, совсем эти полицейские распоясались, катаются ночами по городу, врезаются в машины граждан!
(Кто не понял - это шутка). По факту: хорошо, что в УАЗ полиции врезался, а то кто знает каких бы дел натворил этот водитель в пьяном виде!