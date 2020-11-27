Фото: ТАСС
26 ноября в Буэнос-Айресе простились с великим футболистом Диего Марадоной. Церемонию прощания провели в президентском дворце "Каса Росада". Она началась в 06:00 (12:00 мск) и сначала проходила относительно спокойно. Однако после 14:00 (20:00 мск) в центре города начались столкновения между полицией и фанатами Марадоны, – пишет ТАСС. После чего доступ во дворец был закрыт. Тело с гробом было вывезено под охраной спецназа, похоронили легендарного спортсмена на кладбище Bella Vista рядом с родителями.
Комментарии
Наверное хорошо, что в России больше нет культовых Личностей до такого фанатизма.
Чтобы вся страна плакала...
27.11.2020 13:00
гость
У нас сегодня другая крайность, кто бы не помер, подраться готовы за то чтобы сплясать на гробу. Хотя если честно, эта крайность зачастую вполне оправдана.
Это вам хорошо, что правят серые и черные, а стране нужны яркие личности!
Дети гор...