Фото: ТАСС

26 ноября в Буэнос-Айресе простились с великим футболистом Диего Марадоной. Церемонию прощания провели в президентском дворце "Каса Росада". Она началась в 06:00 (12:00 мск) и сначала проходила относительно спокойно. Однако после 14:00 (20:00 мск) в центре города начались столкновения между полицией и фанатами Марадоны, – пишет ТАСС. После чего доступ во дворец был закрыт. Тело с гробом было вывезено под охраной спецназа, похоронили легендарного спортсмена на кладбище Bella Vista рядом с родителями.