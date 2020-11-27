Житель Алтайского края хотел продать колеса и отдал все деньги мошеннику

28-летний житель Бийска разместил в интернете объявление о продаже колес и наткнулся на мошенника, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Установлено, что вскоре после публикации на предложение откликнулся незнакомец. Мужчина попросил бийчанина отправить шины транспортной компанией, поскольку находится в другом городе. Продавец согласился.
"Неизвестный переслал мужчине ссылку, где нужно было ввести данные карты для перевода денежных средств. Владелец колес заполнил все поля и с его счета списались все деньги – 16 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Блин, ну тупо же...
Колеса отправить в другой город - у него ничего не щелкнуло в голове что ли? В другом городе дефицит колес чтобы еще доплатить за пересылку???
Прежде, чем зарегистрироваться на Авито и т.д надо ликбез проводить, иначе это никогда не кончится. Не найдут ничего, таких случаев куча.
27.11.2020 12:15
гость
Есть размеры редкие фиг найдешь - даже новые под заказ
27.11.2020 13:24
- гость -
Размер мозга у продавца редкий.