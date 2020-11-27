Житель Алтайского края хотел продать колеса и отдал все деньги мошеннику

28-летний житель Бийска разместил в интернете объявление о продаже колес и наткнулся на мошенника, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Установлено, что вскоре после публикации на предложение откликнулся незнакомец. Мужчина попросил бийчанина отправить шины транспортной компанией, поскольку находится в другом городе. Продавец согласился.

"Неизвестный переслал мужчине ссылку, где нужно было ввести данные карты для перевода денежных средств. Владелец колес заполнил все поля и с его счета списались все деньги – 16 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.