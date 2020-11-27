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Эксперт назвала главный недостаток эффективных вакцин от COVID-19

, ИА "Амител"
По мнению Анчи Барановой, человеческий фактор может свести на нет пользу от препарата
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова назвала двухэтапность наиболее эффективных вакцин от COVID-19 их основным недостатком.

По словам специалиста, существует большой риск, что получив первую дозу, пациенты могут либо забыть прийти на второй укол, либо "начитаться противников вакцинации" и отказаться от продолжения процедуры. В результате это сводит всю эффективность от препарата на нет, пишет РИА Новости.

Баранова отметила, что сейчас существует экспериментальная одностадийная китайская вакцина, однако о ее эффективности пока ничего неизвестно.

Как ранее сообщил amic.ru, Американская медицинская ассоциация назвала основные побочные эффекты от вакцин против коронавируса. Согласно заявлению ученых, любой препарат может вызвать боль в месте укола, усталость, мышечные и суставные боли.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

27.11.2020 14:13
- гость -

- Говорит - не можете больше терпеть?
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- Ёшкин кот?!
- Ага…
Хрясь!! И всё что болело в мусорное ведро…
- А чё наши-то, пока не умеют?
- Ха! Это же специфическая Филиппинская медицина!
- Раиса Захаровна, а баба-то эта жива?
- Хо-о-о! ещё как жива! Она прекрасно себя чувствует! Правда не узнаёт ни кого… Память почему-то отшибло… ©

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