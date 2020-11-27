Эксперт назвала главный недостаток эффективных вакцин от COVID-19

Профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова назвала двухэтапность наиболее эффективных вакцин от COVID-19 их основным недостатком.

По словам специалиста, существует большой риск, что получив первую дозу, пациенты могут либо забыть прийти на второй укол, либо "начитаться противников вакцинации" и отказаться от продолжения процедуры. В результате это сводит всю эффективность от препарата на нет, пишет РИА Новости.

Баранова отметила, что сейчас существует экспериментальная одностадийная китайская вакцина, однако о ее эффективности пока ничего неизвестно.

Как ранее сообщил amic.ru, Американская медицинская ассоциация назвала основные побочные эффекты от вакцин против коронавируса. Согласно заявлению ученых, любой препарат может вызвать боль в месте укола, усталость, мышечные и суставные боли.