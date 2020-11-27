Эксперт назвала главный недостаток эффективных вакцин от COVID-19

Профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова назвала двухэтапность наиболее эффективных вакцин от COVID-19 их основным недостатком.
По словам специалиста, существует большой риск, что получив первую дозу, пациенты могут либо забыть прийти на второй укол, либо "начитаться противников вакцинации" и отказаться от продолжения процедуры. В результате это сводит всю эффективность от препарата на нет, пишет РИА Новости.
Баранова отметила, что сейчас существует экспериментальная одностадийная китайская вакцина, однако о ее эффективности пока ничего неизвестно.
Как ранее сообщил amic.ru, Американская медицинская ассоциация назвала основные побочные эффекты от вакцин против коронавируса. Согласно заявлению ученых, любой препарат может вызвать боль в месте укола, усталость, мышечные и суставные боли.
Комментарии
- Говорит - не можете больше терпеть?
Она говорит - не могу…
Попробую вам помочь.
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- Ёшкин кот?!
- Ага…
Хрясь!! И всё что болело в мусорное ведро…
- А чё наши-то, пока не умеют?
- Ха! Это же специфическая Филиппинская медицина!
- Раиса Захаровна, а баба-то эта жива?
- Хо-о-о! ещё как жива! Она прекрасно себя чувствует! Правда не узнаёт ни кого… Память почему-то отшибло… ©