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День матери отмечается в России в последнее воскресенье ноября. Мама – это главный человек в жизни любого из нас. В России в этот день уже несколько лет проводят социальную акцию "Мама, я тебя люблю!". В предпраздничную неделю в рамках акции проходит ряд мероприятий, в частности раздача промооткрыток, которые можно отправить почтой или просто подарить маме. Символом социальной акции является незабудка.

Поздравьте в этот день своих мам и напомните, как сильно вы их любите.