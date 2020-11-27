Депутаты Алтайского Заксобрания внесли изменения в Кодекс о выборах. Главная поправка – это возможность проводить трехдневное голосование. Итоговое решение остается за избирательной комиссией и зависит от эпидобстановки. Часть народных избранников увидела в многодневном голосовании возможности для фальсификаций.
На выборах федерального уровня такая норма уже действует, со следующего года ее смогут применять и в Алтайском крае. Причем речь идет об избирательных кампаниях любого уровня: выборах в Законодательное собрание, губернатора Алтайского края, в органы местного самоуправления, на референдуме Алтайского края, а также местном референдуме.
Законопроект депутаты АКЗС приняли на сессии 27 ноября после продолжительной дискуссии. Представители сразу нескольких фракций выступили против. Так, эсер Владислав Вакаев поинтересовался у главы крайизбиркома Ирины Акимовой, не приведет ли трехдневное голосование к удорожанию выборов. Четкого ответа не прозвучало, Акимова отметила, что три дня – это не догма, поэтому траты на голосование просчитать заранее невозможно. Но даже если это и произойдет, то исключительно в целях заботы о здоровье избирателей.
Мария Прусакова (КПРФ) поиронизировала, спросив, почему в таком случае выборы будут идти не десять дней, а всего лишь три? По ее мнению, многодневное голосование ставит под вопрос легитимность полученных результатов и вряд ли поможет избежать ковидной вспышки.
Владислав Вакаев продолжил эту мысль и указал, что следить все время за избирательными урнами в ходе многодневного голосования невозможно. Кроме того, возражение у депутата вызвало и новое положение о наблюдателях. Теперь в их число могут войти только жители Алтайского края. "Почему нельзя привлекать людей из других регионов, это независимые от местных властей наблюдатели, к их услугам очень часто прибегала оппозиция", – прокомментировал народный избранник.
Поддержала коллег по оппозиции Евгения Боровикова (ЛДПР). Она также поставила под сомнение возможность надежно охранять сейф-пакеты с голосами избирателей: "Будут и ночи, когда происходит очень страшное". По мнению Боровиковой, даже установка камер видеонаблюдения не может полностью гарантировать "чистоту" выборов.
А вот Денис Голобородько от "Единой России" посчитал, что никакой проблемы в новых поправках нет, и тревоги его коллег по депутатскому цеху – напрасны. "Почему мы забываем об интересах избирателей, а вспоминаем только про партийные интересы. Неужели все 18 тысяч членов УИК – фальсификаторы", – высказал свое отношение к поправкам единоросс.
Черту под дискуссией подвел председатель АКЗС Александр Романенко, в шутку спросивший Ирину Акимову об участии в выборах полтергейста.
В итоге за поправки в закон проголосовали 45 депутатов, против оказались 13.
Комментарии
И какой смысл теперь ходить на это шоу? Чтобы потом услышать как опять жулики победили набрав 80% как Лукашенко?
Жулики и воры прекрасно понимают, что на честных открытых выборах им не победить - поэтому и досрочное голосование, вбросы, а теперича и многодневное голосование при котором урны будут без присмотра, а точнее только под их контролем...
Оппозиционеров то в АКЗС как приняли? Тоже бюллетени подбрасывали по ночам?
что-то не видно чтобы оппозиция на ушах стояла
Спасибо АКЗС!!! Теперь точно отшибли желание на "хождение по мукам"!
Оппозиционеров то в АКЗС как приняли?
А кто там оппозиция? Эсер Вакаев чья партия поддержала Путина на выборах президента или коммунистка Прусакова которая решила не составлять конкуренцию Томенко на выборах губернатора, обеспечив ему победу?
27.11.2020 14:30
- гость -
Вы, эта, полунеграмотный?! Где оппозицию узрели - такие люди в стране уничтожаются - физически!