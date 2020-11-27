Шесть человек погибли при столкновении маршрутки и КамАЗа на Кубани. Фото

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кубани / 23.мвд.рф
Смертельное ДТП с участием КамАЗа и микроавтобуса "Газель" произошло в Выселковском районе Краснодарского края.
Как сообщает ТАСС, авария случилась на трассе Выселки – Кирпильская утром 27 ноября. Предварительно установлено, что водитель маршрутки во время разворота не пропустил грузовик.
В результате шесть человек погибли на месте, еще восемь пострадали. Состояние пятерых оценивается как среднее, трое находятся в тяжелом состоянии.
Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Барнауле трамвай переехал лежащего на рельсах мужчину.
Комментарии
Жалко пассажиров! Эти люди далеки от ПДД и они полностью доверяют свою жизнь человеку прошедшему обучение и сдавшему на права! Почему же водители, которым пассажиры доверили свои жизни настолько беспечны???