Шесть человек погибли при столкновении маршрутки и КамАЗа на Кубани. Фото

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кубани / 23.мвд.рф

Смертельное ДТП с участием КамАЗа и микроавтобуса "Газель" произошло в Выселковском районе Краснодарского края.

Как сообщает ТАСС, авария случилась на трассе Выселки – Кирпильская утром 27 ноября. Предварительно установлено, что водитель маршрутки во время разворота не пропустил грузовик.

В результате шесть человек погибли на месте, еще восемь пострадали. Состояние пятерых оценивается как среднее, трое находятся в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Барнауле трамвай переехал лежащего на рельсах мужчину.