Прошло полгода. В Алтайском противотуберкулезном диспансере починили томограф

В Алтайском краевом противотуберкулезном диспансере починили томограф, который вышел из строя еще весной. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе Минздрава Алтайского края.
По данным ведомства, томограф починили 21 ноября. Раньше отремонтировать оборудование не могли из-за пандемии коронавируса, пояснили в Минздраве:
"Столь значительная длительность проведения ремонта связана с тем, что из-за ограничительных мер по коронавирусу в Барнаул не мог выехать инженер компании-производителя. По этой же причине не удавалось быстро привезти запчасти", – говорится в ответе пресс-службы.
Кроме того, в министерстве сообщили, что удалось решить проблемы с дефицитом препарата для больных туберкулезом. Ранее на отсутствие нужных лекарств жаловались пациенты тубдиспансера в соцсетях.
По пояснению Минздрава, сложности возникли с препаратом рифампицин в капсулах (используют для лечения лекарственно-чувствительного туберкулеза). Его не закупили, так как не состоялись аукционы (от 24 сентября, 13 октября и 6 ноября). Ни один поставщик не пожелал участвовать в торгах.
В итоге для диспансера приобрели аналог препарата – рифапекс. "В настоящее время пациенты данной категории противотуберкулезными препаратами обеспечены в полном объеме, и до конца текущего года дефицит не прогнозируется", – подчеркнули в Минздраве.
Комментарии
А за навальным махом прилетели...
и сейчас он,живой и здоровый,срёт на граждан уже из-за границы
09:15
Всё правильно он делает. На таких как ты - не грех.
Отмазки на уровне детского сада. Разогнать бы это министерство, а на сэкономленные деньги обучить инженера, который бы жил в Барнауле и создать запас запчастей.
Сколько ремонт обошелся.
09:34
- гость -
Сколько ремонт обошелся.
Полгода ценник подбивали, что бы всем хватило. Я про жителей края.
09:32
=====Оно конечно,когда постоянно ср"шь,то всё правильно.Можно даже политиком наименоваться.И объявляться кандидатом в президенты.
09:39
Ага, четыре раза.
Не пойму КТО ВВЕЛ ограничительные меры??????????? Народ??????????????????!!!!!! Ты сука к тому и обращайся,что из-за ваших ограничительных мер страдают люди!!!!!!!!!!!! А они наоборот извращенцы,обвиняют в этом народ!!!!!!!! Свиньи,убийцы!!!!!!!!!!!
оличная новость
28.11.2020 10:08
newozmochno
Не пойму КТО ВВЕЛ ограничительные меры???????????
Дед пихто. Тебя, заграничного недоумка, это не касается.