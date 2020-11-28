Прошло полгода. В Алтайском противотуберкулезном диспансере починили томограф

В Алтайском краевом противотуберкулезном диспансере починили томограф, который вышел из строя еще весной. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе Минздрава Алтайского края.

По данным ведомства, томограф починили 21 ноября. Раньше отремонтировать оборудование не могли из-за пандемии коронавируса, пояснили в Минздраве:

"Столь значительная длительность проведения ремонта связана с тем, что из-за ограничительных мер по коронавирусу в Барнаул не мог выехать инженер компании-производителя. По этой же причине не удавалось быстро привезти запчасти", – говорится в ответе пресс-службы.

Кроме того, в министерстве сообщили, что удалось решить проблемы с дефицитом препарата для больных туберкулезом. Ранее на отсутствие нужных лекарств жаловались пациенты тубдиспансера в соцсетях.

По пояснению Минздрава, сложности возникли с препаратом рифампицин в капсулах (используют для лечения лекарственно-чувствительного туберкулеза). Его не закупили, так как не состоялись аукционы (от 24 сентября, 13 октября и 6 ноября). Ни один поставщик не пожелал участвовать в торгах.

В итоге для диспансера приобрели аналог препарата – рифапекс. "В настоящее время пациенты данной категории противотуберкулезными препаратами обеспечены в полном объеме, и до конца текущего года дефицит не прогнозируется", – подчеркнули в Минздраве.