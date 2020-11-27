Доля российских компаний, которые собираются повышать зарплату, оказалась минимальной

Доля российских компаний, которые планируют в ближайшее время повысить зарплаты сотрудникам, оказалась наименьшей за четыре года – на такие меры собирается пойти только каждая пятая фирма.

Как пишет РБК со ссылкой на данные опроса SuperJob, за последнее десятилетия показатель был ниже только в 2016 году – тогда он составил 15%. При этом компании, которые хотят повысить зарплаты, в основном представляют производственную, IT, строительную и медицинскую сферы. Также плату собираются увеличить в госучреждениях.

Как ранее сообщил amic.ru, представители разных профессий назвали размер желаемой пенсии для комфортной жизни в старости. По результатам опроса сервиса "Работа.ру", получать 100 тысяч рублей и более хотели бы 23% программистов, 22% финансистов и 20% строителей.