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На биржу идти не придется. Алтайских предпринимателей поддержали после отмены ЕНВД

, ИА "Амител"
Пакет налоговых законов, защищающий интересы малого и среднего бизнеса, приняли региональные депутаты
Фото: altai-ter.er.ru

Фото: altai-ter.er.ru

На сессии Алтайского Заксобрания 27 ноября депутаты единогласно приняли два законопроекта, снижающие налоговую нагрузку на малый бизнес. В их числе — изменения в патентную систему, а также введение трехлетних налоговых каникул для ИП при применении упрощенной или патентной системы налогообложения. Инициатором поправок стала фракция "Единая Россия" в АКЗС, сообщает партийный сайт.

Отмена ЕНВД с января 2021 года грозила увеличением налоговой нагрузки для свыше 30 тысяч индивидуальных предпринимателей в регионе. Поэтому стояла важная задача — создать условия для развития бизнеса."Это совместная законодательная инициатива правительства Алтайского края и фракции "Единая Россия". Считаем, что около 20 тысяч предпринимателей могут перейти на патентную систему", — рассказал начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

По словам замруководителя фракции ЕР в краевом парламенте Андрея Осипова, принятые изменения являются оптимальным послаблением для бизнес-сообщества Алтая. "Мы понимали, что в связи с угрозой отменой ЕНВД с января 2021 года необходимо внести изменения для обеспечения большой группы предпринимателей "бесшовным" переходом на новую для них систему. Считаем прогрессивным в нашем законе момент с дифференциацией предпринимателей по шести группам, в зависимости от той территории, на которой они осуществляют свою деятельность", - резюмировал Осипов.

С положением о том, что принятый закон отвечает требованиям бизнеса, согласен и руководитель предпринимательского объединения "Деловая Россия" в Алтайском крае, депутат "Единой России" в АКЗС Юрий Матвейко. "С отменой ЕНВД нагрузка на предпринимательское сообщества возросла бы от 3 до 10 раз. При сегодняшней непростой ситуации коронавируса львиная доля предпринимателей ушла бы на биржу труда. Надеемся, что предприниматели, подпадающие под действие данного закона, сохранят и свой вид деятельности, и свои рабочие места", — отметил Матвейко.

Вторым предложением единороссов, получивших одобрение на сессии, стало установление налоговых каникул — ставки в 0% для начинающих ИП при применении упрощенной или патентной системы налогообложения до 1 января 2024 года. В частности, депутаты распространили их на более чем 20 новых видов деятельности, популярных среди малого бизнеса в городах и селах края.

Как отметил секретарь Алтайского реготделения "Единой России", спикер краевого парламента Александр Романенко, ближайшая задача — проведение серии встреч с предпринимателями по разъяснению принятых поправок. "Мы не исключаем возможность вернуться к данному законопроекту для его улучшения", — подытожил Романенко.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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