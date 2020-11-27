Такой день. Мэру Бийска предлагают уйти, а вдова Павла Рохлова требует 41 миллион

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 27 ноября. Без коронавируса.

Вдова погибшего в драке на Старом базаре в Барнауле Павла Рохлова, Светлана, подала гражданский иск к обвиняемому по этому делу Михаилу Старцеву. Женщина требует более 41 млн рублей.

Мэру Бийска Александру Студеникину предложили уйти в отставку. Местные коммунисты увидели провал в работе градоначальника и считают, что город из-за него встал под угрозу.

Депутат Алтайского Заксобрания Андрей Осипов стал новым бизнес-омбудсменом в регионе. Прежний защитник предпринимателей Павел Нестеров досрочно покинул пост и перешел на другую работу.

Срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев осенью 2019 года, попросил прощения у выжившего алтайского солдата Владислава Шпака. Он признался, что на момент инцидента стрелял неосознанно, так как не спал трое суток.

Сотрудники Алтайской таможни пресекли незаконный ввоз украинских конфет из Казахстана. Во время досмотра на пропускном пункте они обнаружили 204 коробки сладостей массой 1,6 тонны.