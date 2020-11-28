До -12 и без осадков. О погоде в Алтайском крае 28 ноября

В субботу, 28 ноября, в Алтайском крае установится прохладная погода, а утром будет изморозь и туман.

Как сообщают в региональном Гидрометцентре, температура воздуха днем составит от -7 до -12 градусов. Местами по югу столбики термометров поднимутся до -1 градуса. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 2-7 метров в секунду.

В Барнауле в светлое время суток ожидается от -9 до -11 градусов. Как и в целом по краю на дорогах будет скользко, преимущественно без осадков. Скорость ветра не превысит 7 метров в секунду.