Военные несколько раз перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае

Участки Чуйского тракта в Первомайском и Косихинском районах в понедельник и вторник будут перекрывать для планового проезда военных колонн, сообщили amic.ru в ГИБДД Алтайского края.
Так, 30 ноября движение по федеральной автодороге ограничат на участке между ЗАТО Сибирский и садоводством "Горизонт".
Первое ограничение будет действовать на протяжении получаса (с 8:00 до 8:30), второе – три часа (с 12:30 до 15:30). Автомобилистам рекомендуют своевременно скорректировать график и маршрут движения.
Затем трассу перекроют с позднего вечера 30 ноября до ночи 1 декабря. Участок между Полковниково и Контошино будет закрыт для гражданского транспорта с 22:40 до 1:40, а между Полковниково и 267 км Чуйского тракта – с 22:50 до 1:50.
Комментарии
Понты дороже денег
Таскают свой хлам туда-сюда.
Когда же, наконец, прокуратура обратит внимание на наглые и систематические нарушения законов Российской федерации, а именно N 257-ФЗ от 8.11.2007 "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации ", в котором (Ст.30. Временные ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам) четко определено в каких случаях и как можно ограничить движения по федеральным дорогам.
Самоуправство военных на трассе Р-256 не вписывается ни в один из пунктов статьи Закона. Более того, Закон требует, в случае временного ограничения движения по дороге, обязательного устройства объездов.
Кроме того, во исполнение данного Закона Минтранс РФ разработал и утвердил "Порядок
осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения и частным автомобильным дорогам", в котором (гл.II, п.9) предписывается информировать о введении ограничений за 30 дней до начала временного ограничения движения !
За 30 (тридцать), а не за 3!
В советское время военные тоже совершали "плановый проезд военных колонн", но по грунтовой дороге вдоль трассы никому не мешая. Хотя в те времена движение автомобилей по трассе было в разы меньше.