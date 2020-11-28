Военные несколько раз перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае

Участки Чуйского тракта в Первомайском и Косихинском районах в понедельник и вторник будут перекрывать для планового проезда военных колонн, сообщили amic.ru в ГИБДД Алтайского края.

Так, 30 ноября движение по федеральной автодороге ограничат на участке между ЗАТО Сибирский и садоводством "Горизонт".

Первое ограничение будет действовать на протяжении получаса (с 8:00 до 8:30), второе – три часа (с 12:30 до 15:30). Автомобилистам рекомендуют своевременно скорректировать график и маршрут движения.

Затем трассу перекроют с позднего вечера 30 ноября до ночи 1 декабря. Участок между Полковниково и Контошино будет закрыт для гражданского транспорта с 22:40 до 1:40, а между Полковниково и 267 км Чуйского тракта – с 22:50 до 1:50.