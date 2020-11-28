Украинская певица резко ответила на нападки за пост на русском языке

Украинская певица Кира Мазур ответила соотечественникам на множество негативных комментариев, которые последовали из-за того, что она написала пост на русском языке.

"Я считаю, что украинский язык надо учить и мотивировать людей, а не заставлять! Глупо бросаться на них с агрессией, — написала исполнительница в социальной сети Facebook. — Русский язык — часть нашей истории, хотите вы этого или нет. Это не хорошо и не плохо — это просто факт! Половина Украины говорит по-русски. Так что мы будем делать с этой половинкой!? Мы сами отправим их в Россию???".

Она напомнила, что знает четыре языка и говорит на них. Мазур считает себя патриотом, "каких еще поискать", но запрет разговаривать на других языках – это ложный патриотизм, уверена певица.

"Я писала, пишу и буду писать музыку, посты и говорить на ВСЕХ языках, которые могу и хочу, — подчеркнула Мазур. – Таково мое представление о свободной демократической стране".

Ранее amic.ru писал, что в Конституционном совещании Киргизии предложили исключить русский язык из списка официальных. Члена совещания Садирдин Торалиев заявил, что нужно оставить государственным только киргизский, а остальные "развивать другими законами".