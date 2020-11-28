Мощная магнитная буря накроет Землю в декабре

Сильная магнитная буря обрушится на Землю во второй половине декабря. Ее пик придется на 19 число, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

Мощность магнитных волн в этот день составит пять баллов. Сильнее всего они оказывают влияние на людей, страдающих сердечно-сосудистыми или психическими заболеваниями, утверждают специалисты.

Во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, вероятны нарушения сна, обострение хронических заболеваний, упадок сил.

Магнитные бури способны влиять не только на самочувствие человека, но и на работу приборов. Наиболее мощные из них вызывают разрушение энергетических систем, ухудшение связи, сбои систем навигации, приводят к авиа- и автокатастрофам.

По данным ученых, на второй день после вспышек на Солнце резко возрастает количество ДТП на дорогах. И в эти дни в несколько раз увеличивается количество самоубийств.