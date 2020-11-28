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Заместителя мэра Новоуральска застрелили на охоте

, ИА "Амител"
Чиновник скончался от огнестрельного ранения
Михаил Черницкий / Фото: пресс-служба администрации Новоуральска

Михаил Черницкий / Фото: пресс-служба администрации Новоуральска

58-летний заместитель главы Новоуральска Михаил Черницкий погиб в ночь на 28 ноября, сообщает портал e1.ru.

По информации издания, чиновника застрелили во время охоты под Алапаевском. Следователи возбудили уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

"В настоящее время по делу назначены необходимые судебные экспертизы, — уточнили в вежомстве. — Орудие, из которого был произведен роковой выстрел, изъято".

Иные подробности инцидента не сообщают.

Михаил Черницкий родился в Свердловске в 1962 году. Окончил Уральский государственный университет по специальности "физик-преподаватель". Кандидат физико-математических наук. На пост замглавы Новоуральска назначен в 2019 году.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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