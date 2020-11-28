Фальшивой купюрой расплатились за лекарства в Бийске

Очередную поддельную купюру номиналом 5000 рублей выявили в Алтайском крае – фальшивку сбыли в одной из аптек Бийска.

Как сообщили в региональном главке МВД России, установлено, что фальшивая банкнота поступила в финансовое учреждение с выручкой из аптечной сети.

"Согласно справки-исследования, технология изготовления купюры полностью отличается от технологии производства подлинных денежных знаков, — уточнили в полиции. — Выполнена она на бумаге с помощью струйной печати".

Правоохранители по данному факту возбудили уголовное дело по статье 186 УК РФ (изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов ЦБ РФ).

Стоит отметить, что на территории Алтайского края уже изымались несколько банкнот. Так, только в первом квартале 2020 года в регионе изъяли из обращения 24 поддельные купюры.