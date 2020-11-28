Ирина Безрукова призналась, что мечтает встретить Новый год на Алтае

Известная актриса и телеведущая Ирина Безрукова мечтает встретить Новый год на Алтае. Об этом она рассказала в интервью порталу "Подмосковье сегодня".

"Если честно, пока даже не планировала ничего. Но если пофантазировать, я с удовольствием встретила бы Новый год в уютном домике где-нибудь на Алтае, – призналась артистка. – Представьте – искрится снег за окном, трещат поленья в камине, а я нарезаю салаты под "Иронию судьбы" – сказка!"

Ранее amic.ru писал, что Безрукова отдохнула в Республике Алтай. Там она побывала в центре лечебного голодания "Улутай", который находится между селами Аскат и Анос в Чемальском районе.

Впечатление от природы было настолько ярким, что артистка решила купить в Горном Алтае дом. Безрукова мечтает, чтобы у нее появилось место, куда она могла бы прилетать на некоторое время восстанавливать силы в уединении. Ее будущий дом должен быть расположен на берегу водоема, а из окон – открываться вид на горы, уточнила актриса.