Такой день. Устранение порыва водопровода и дело главы славгородского ГИБДД

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 28 ноября. Без коронавируса.

В Барнауле устранили коммунальную аварию, из-за которой пришлось ослабить напор воды в целом ряде домов. Для удобства населения работы вели ночью. К утру водоснабжение восстановили в полном объеме.

Светодиодную стоп-линию смонтировали на ж/д переезде в Алтайском крае. Ее установили на переезде 193 км перегона Артышта-2 – Аламбай Западно-Сибирской железной дороги, где за два года произошло два ДТП из-за невнимательности водителей. Новое устройство призвано решить проблему аварийности.

Главу славгородского ГИБДД Евгения Масликова и инспектора Михаила Григоренко обвиняют в применении насилия в отношении задержанного и фальсификации протокола. По версии следствия, силовики применили при задержании подозреваемого "физическое насилие", хотя тот не сопротивлялся их требованиям.

Автомобилистов предупредили о перекрытии трех улиц в районе их пересечения с проспектом Ленина, сообщает пресс-служба мэрии. Речь идет об улицах Анатолия, Никитина и Гоголя. Ограничат движение 29 ноября. Оно продлится 40 минут – с 12:00 до 12:40.

Житель Алтайского края рассказал в социальной сети о нападении на фельдшера скорой помощи при исполнении профессиональных обязанностей. По его словам, житель поселка Малиновский Завьяловского района с колуном в руках напал на медицинского работника, когда он прибыл по вызову.

В пресс-службе Алтайского линейного управления МВД России на транспорте рассказали, что с начала 2020 года 15 человек попали под поезд в Алтайском крае. Выжить удалось только троим из невнимательных пешеходов, а 12 человек скончались.