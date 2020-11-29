Тепло и скользко. Прогноз погоды в Алтайском крае на 28 ноября

В Алтайском крае в конце недели установится теплая погода, сообщает краевой Гидрометцентр.

28 ноября днем температура воздуха составит от -2°C до -7°C (местами – до -12°C), в Барнауле – от -4°C до -6°C. Это на пять градусов теплее, чем в субботу. Местами снег и гололедица. Утром туман и изморозь.

Ветер юго-восточный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 12 м/с.

Как ранее писал amic.ru, метеоролог центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что предстоящая зима в России будет "нормальной, в отличие от предыдущей". Как отметил Тишковец, показатели температур ожидаются в пределах климатической нормы. При этом, по словам метеоролога, в декабре может быть повышенное количество осадков.