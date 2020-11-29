Три пациента с коронавирусом скончались в Горном Алтае за сутки

В Горном Алтае за прошедшие сутки скончались три пациента с коронавирусом. В общей сложности число летальных случаев в регионе достигло 105, сообщает республиканский оперштаб.

За сутки заболели еще 111 человек. Диагноз подтвердился у 26 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у четырёх детей; у 15 жителей Усть-Канского района, в том числе у двух детей; у 14 жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребёнка; у 11 жителей Майминского района; у 10 жителей Чойского района, в том числе у трёх детей; у девяти жителей Онгудайского района; у девяти жителей Шебалинского района, в том числе у одного ребёнка; у шести жителей Чемальского района; у четырёх жителей Улаганского района, в том числе у одного ребёнка; у четырёх жителей Усть-Коксинского района; у трёх жителей Турочакского района.

Таким образом, общее число больных в Горном Алтае достигло 11 278. Выздоровели 9456 человек, в том числе 149 – за последние сутки.